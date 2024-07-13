Кривендин Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кривендин Антон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кривендин Федот Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно