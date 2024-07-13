Кривендин Яков Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривендин Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кривендин Антон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кривендин Федот Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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