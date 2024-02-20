Лукьяненко (Чабаненко) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1903
Дата смерти27.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903
Отец: Чабаненко Василий
Рождение ребёнка
15.11.1926
Сын: Лукьяненко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
До 1926
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
17.12.1929
Дочь: Смирнова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
22.12.1935
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Лукьяненко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
27.07.1981