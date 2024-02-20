Лукьяненко (Чабаненко) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Чабаненко) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1903

Дата смерти

27.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903

Отец: Чабаненко Василий

Мать: Чабаненко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1926

Сын: Лукьяненко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
До 1926

Муж: Лукьяненко Андрей Михайлович

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
17.12.1929

Дочь: Смирнова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
22.12.1935

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Лукьяненко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Михайлович

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
27.07.1981
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