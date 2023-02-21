Павлова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Павлов Григорий
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павлов Фёдор
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павлов Павел
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павлов Роман
Отец ребёнка: Павлов Василий
Смерть
Неизвестно