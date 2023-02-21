Павлова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Павлов Григорий

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павлов Фёдор

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Павлов Павел

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
1853

Сын: Павлов Роман

Отец ребёнка: Павлов Василий

Смерть
Неизвестно
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