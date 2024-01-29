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Маланьин Иван Иванович

Место рождения

Венюково, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Венюково, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Маланьин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна

Венюково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Маланьина Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна

Венюково, Чехов, Московская область

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