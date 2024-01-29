Маланьин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Маланьин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Маланьина Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна