Евдокiя Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокiя Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Вотяков Илья Никитин

Отец ребёнка: Вотяков Никита Иванов

Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Вотяков Макарiй Никитин

Отец ребёнка: Вотяков Никита Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Феодосiя Никитина

Отец ребёнка: Вотяков Никита Иванов

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