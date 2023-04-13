Евдокiя Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1903
Сын: Вотяков Илья Никитин
Отец ребёнка: Вотяков Никита Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1904
Отец ребёнка: Вотяков Никита Иванов
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Феодосiя Никитина
Отец ребёнка: Вотяков Никита Иванов