Тихонькова (Белоносова) (Тятькина) Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Белоносова) (Тятькина) Татьяна Никифорова

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Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Тятькин Никифор Григориев

Мать: Тятькина Параскева Яковлева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1828

Муж: Белоносов Назарий Филиппов

Рождение ребёнка
Около ?.06.1829

Дочь: Евфросиния Назариева

Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов

Рождение ребёнка
21.10.1831

Сын: Белоносов Аверкий Назаров

Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1833

Дочь: Агапия Назарова

Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1834

Дочь: Васса Назариева

Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1835

Дочь: Любовь Назарова

Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1835

Дочь: София Назарова

Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихоньков Игнатий Еремиев

Смерть
Неизвестно
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