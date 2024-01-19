Тихонькова (Белоносова) (Тятькина) Татьяна Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
10.07.1828
Рождение ребёнка
Около ?.06.1829
Дочь: Евфросиния Назариева
Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов
Рождение ребёнка
21.10.1831
Сын: Белоносов Аверкий Назаров
Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов
Рождение ребёнка
19.04.1833
Дочь: Агапия Назарова
Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1834
Дочь: Васса Назариева
Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов
Рождение ребёнка
13.09.1835
Дочь: Любовь Назарова
Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов
Рождение ребёнка
13.09.1835
Дочь: София Назарова
Отец ребёнка: Белоносов Назарий Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно