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Журавлевъ Артемий
Журавлевъ Артемий
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Место рождения
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Журавлевъ Иванъ
1733 г.р.
Мать
Журавлева Татьяна Романова
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Журавлевъ Иванъ
Мать:
Журавлева Татьяна Романова
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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