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Журавлевъ Артемий

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Журавлевъ Иванъ

Мать: Журавлева Татьяна Романова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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