Едигарова Акулина 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Едигарова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.
1928 г.р.
1934 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антонида Лукина

Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Едигаров Козьма Лукич

Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Любовь Лукина

Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Едигаров Валерий Лукич

Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович

Смерть
Неизвестно

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