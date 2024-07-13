Едигарова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антонида Лукина
Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Любовь Лукина
Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Едигаров Лука Назарович
Смерть
Неизвестно