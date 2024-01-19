Абраменко Терентий
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти28.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Абраменко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1928
Сын: Абраменко Николай
Мать ребёнка: Абраменко Арина
Рождение ребёнка
01.07.1935
Сын: Абраменко Иван
Мать ребёнка: Абраменко Арина
Смерть
28.01.1943
Похороны
Неизвестно
Худобок, Братский муниципальный район, Иркутская область
Орловская обл., Новосильский р-н, д. Малое Измайлово, юго-восточная окраина сада, овраг, братская могила