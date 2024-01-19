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Абраменко Терентий

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Место рождения

Крепинский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

28.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Абраменко Иван

Мать: не указана

Крепинский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.08.1928

Сын: Абраменко Николай

Мать ребёнка: Абраменко Арина

Овражный, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.07.1935

Сын: Абраменко Иван

Мать ребёнка: Абраменко Арина

Овражный, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
28.01.1943
Похороны
Неизвестно
Худобок, Братский муниципальный район, Иркутская область
Орловская обл., Новосильский р-н, д. Малое Измайлово, юго-восточная окраина сада, овраг, братская могила
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