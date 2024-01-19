Широкова Аграфена Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Аграфена Спиридоновна

Место рождения

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1881

Сын: Широков Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий

Рождение ребёнка
1884

Сын: Широков Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий

Рождение ребёнка
1884

Сын: Широков Тарас Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Широков Панфил Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий

Рождение ребёнка
1889

Сын: Широков Евстигней Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий

Смерть
Неизвестно
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