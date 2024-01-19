Широкова Аграфена Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Широков Григорий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Широков Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Широков Тарас Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Широков Панфил Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Широков Евстигней Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий
Смерть
Неизвестно