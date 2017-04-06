Кляпиков Даниил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпиков Даниил Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2017

Отец: Кляпиков Антон Сергеевич

Мать: Кляпикова Татьяна

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