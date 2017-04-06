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Кляпиков Даниил Антонович
Кляпиков Даниил Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.2017
Пол
Мужской
Отец
Кляпиков Антон Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Кляпикова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2017
Отец:
Кляпиков Антон Сергеевич
Мать:
Кляпикова Татьяна
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