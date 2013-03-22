Щёголев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголев Сергей Николаевич

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Место рождения

с.Александровка, Башкирия

Дата рождения

04.02.1959

Дата смерти

22.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

1983 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Александровка, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёголева Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
17.12.1983

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Викторовна

г.Уфа, Башкирия
Рождение ребёнка
14.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
21.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Викторовна

Юмагузино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Викторовна

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.2013
Юмагузино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно

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