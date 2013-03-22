Щёголев Сергей Николаевич
Место рожденияс.Александровка, Башкирия
Дата рождения04.02.1959
Дата смерти22.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Александровка, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1983
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Щёголева Надежда Викторовна
г.Уфа, Башкирия
Рождение ребёнка
14.02.1984
Рождение ребёнка
21.11.1987
Рождение ребёнка
20.03.1990
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.2013
Похороны
Неизвестно