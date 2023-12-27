Воронин Антип Евсеевич
Место рожденияд.Батюнино
Дата рождения07.04.1845
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Батюнино
Бракосочетание
До 1869
Рождение ребёнка
05.03.1880
Мать ребёнка: Воронин Марья (Мария) Дмитриевна
д.Батюнино Нагатинская волость Московский уезд Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Батюнино
Смерть
До 1905
д.Батюнино