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Воронин Антип Евсеевич

Место рождения

д.Батюнино

Дата рождения

07.04.1845

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Батюнино
Бракосочетание
До 1869

Жена: Воронин Марья (Мария) Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.03.1880

Сын: Воронин Федор Антипович

Мать ребёнка: Воронин Марья (Мария) Дмитриевна

д.Батюнино Нагатинская волость Московский уезд Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Батюнино
Смерть
До 1905
д.Батюнино
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