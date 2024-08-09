Моисеева Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеева Марфа Яковлевна

Моисеева Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Афанасий Галактионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Сидор Афанасьевич

Отец ребёнка: Моисеев Афанасий Галактионович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1716 ст.

Сын: Моисеев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Моисеев Афанасий Галактионович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.