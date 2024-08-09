Моисеева Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Сидор Афанасьевич
Отец ребёнка: Моисеев Афанасий Галактионович
Рождение ребёнка
Около 1716 ст.
Сын: Моисеев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Моисеев Афанасий Галактионович
Смерть
Неизвестно