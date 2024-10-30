Дмитриева (Денисова) Агафия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева (Денисова) Агафия Федотовна

Дмитриева (Денисова) Агафия Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1896

Дата смерти

19.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896

Отец: Денисов Федот Тимофеевич

Мать: Денисова Аксиния Ивановна

Бракосочетание
1916

Муж: Дмитриев Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Дмитриев Илья Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Заплатина (Дмитриева) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Бобина (Дмитриева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Ксенофонтович

Смерть
19.02.1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.