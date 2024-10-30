Дмитриева (Денисова) Агафия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1896
Дата смерти19.02.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Дмитриев Илья Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Заплатина (Дмитриева) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Бобина (Дмитриева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Ксенофонтович
Смерть
19.02.1978