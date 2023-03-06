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Чирков Викентий Ульянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1832 ст.

Отец: Чирков Ульян Никитин

Мать: Чиркова Параскева Космина

Рождение ребёнка
1859

Сын: Чирков Иона Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Чиркова Анна Викентьева

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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