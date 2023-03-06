Чирков Викентий Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1832 ст.
Отец: Чирков Ульян Никитин
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Чиркова Анна Викентьева
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно