Мальцева Домна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Домна Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мальцев Петр Прохорович

Отец ребёнка: Мальцев Прохор Петрович

Большой Куртал, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Прохор Петрович

Смерть
Неизвестно
Сладково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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