Мальцева Домна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Мальцев Прохор Петрович
Большой Куртал, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сладково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область