Крысина Мавра Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысина Мавра Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1770

Дочь: Хлескина Афимья

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Крысинъ Федоръ

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Крысинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Крысинъ Николай

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1784

Сын: Крысинъ Федоръ

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Крысинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Рождение ребёнка
19.08.1789

Дочь: Крысина Васса

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1791

Сын: Крысинъ Георгий

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысинъ Иванъ

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