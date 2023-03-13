Крысина Мавра Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1770
Дочь: Хлескина Афимья
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Крысинъ Федоръ
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Крысинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Крысинъ Николай
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.05.1784
Сын: Крысинъ Федоръ
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Крысинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.08.1789
Дочь: Крысина Васса
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1791
Сын: Крысинъ Георгий
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Крысинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысинъ Иванъ