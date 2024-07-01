Булацель (Шевић) Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валяева (Булацель) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Булацель Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.12.1797
Сын: Булацель Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Булацель Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Булацель Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Булацель Афанасий Григорьевич
Смерть
1824