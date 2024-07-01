Булацель (Шевић) Ульяна Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булацель (Шевић) Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валяева (Булацель) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Булацель Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.12.1797

Сын: Булацель Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Булацель Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Булацель Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Булацель Афанасий Григорьевич

Смерть
1824

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