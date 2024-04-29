Von Baer-Huthorn (Von Buxhoeveden) Dagmar Helene
Место рожденияPadel (Paadla), Kärla vald, Saaremaa, Estland
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиОколо 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Padel (Paadla), Kärla vald, Saaremaa, Estland
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Von Baer-Huthorn Alexander Alfred Ferdinand Edler
Отец ребёнка: Von Baer-Huthorn Alexander Reinhold Edler
Grossenhof (Suuremõisa), Kaarma vald , Saaremaa (Ösel), Estland
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Etzold (Von Baer-Huthorn) Marie Cäcilie Dagmar Edle
Отец ребёнка: Von Baer-Huthorn Alexander Reinhold Edler
Grossenhoff
Смерть
Около 1908
Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland