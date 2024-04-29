Von Baer-Huthorn (Von Buxhoeveden) Dagmar Helene Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Baer-Huthorn (Von Buxhoeveden) Dagmar Helene

Место рождения

Padel (Paadla), Kärla vald, Saaremaa, Estland

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Около 1908

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Von Buxhoeveden Ernst Baron Kasimir

Мать: Von Buxhoeveden (Von Ditmar) Mathilde (Mathilda)

Padel (Paadla), Kärla vald, Saaremaa, Estland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Baer-Huthorn Alexander Reinhold Edler

Рождение ребёнка
1888

Сын: Von Baer-Huthorn Alexander Alfred Ferdinand Edler

Отец ребёнка: Von Baer-Huthorn Alexander Reinhold Edler

Grossenhof (Suuremõisa), Kaarma vald , Saaremaa (Ösel), Estland
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Etzold (Von Baer-Huthorn) Marie Cäcilie Dagmar Edle

Отец ребёнка: Von Baer-Huthorn Alexander Reinhold Edler

Grossenhoff
Смерть
Около 1908
Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland

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