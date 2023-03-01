Беляева Марфа Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1904
Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич
Рождение ребёнка
21.06.1906
Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич
Рождение ребёнка
07.10.1908
Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич
Рождение ребёнка
24.01.1912
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно