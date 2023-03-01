Беляева Марфа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Марфа Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Беляев Иван Архипович

Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.06.1906

Сын: Беляев Диомид Архипович

Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.10.1908

Сын: Беляев Иван Архипович

Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.01.1912

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Беляев Архип Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Архип Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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