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Швецов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.11.1943

Дата смерти

11.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
14.10.1967

Жена: Швецова Галина Васильевна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1968

Дочь: Пантелеева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Швецова Галина Васильевна

Галицы, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.04.2021
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
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