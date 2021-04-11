Швецов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1943
Дата смерти11.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1967
Рождение ребёнка
30.06.1968
Дочь: Пантелеева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Швецова Галина Васильевна
Галицы, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.04.2021