Фуното/Фонотов/Баркэт Левтер Лазаревич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения22.11.1882
Дата смерти02.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
02.12.1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /