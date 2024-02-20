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Фуното/Фонотов/Баркэт Левтер Лазаревич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

22.11.1882

Дата смерти

02.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1882

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
02.12.1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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