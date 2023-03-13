Горшенина Стефанида Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Стефанида Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кирсанова Агаѳія

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Рождение ребёнка
1888

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Глафира

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горшенинъ Александръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Прокопій

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