Горшенина Стефанида Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кирсанова Агаѳія
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Рождение ребёнка
1888
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Глафира
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горшенинъ Александръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Прокопій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Прокопій