Банникова (Купарева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Купарева) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купарев Михаил

Мать: Купарева Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова _ Константиновна

Отец ребёнка: Банников Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников _ Константинович

Отец ребёнка: Банников Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чобанюк _ Константиновна

Отец ребёнка: Банников Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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