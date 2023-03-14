Банникова (Купарева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купарев Михаил
Мать: Купарева Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова _ Константиновна
Отец ребёнка: Банников Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников _ Константинович
Отец ребёнка: Банников Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чобанюк _ Константиновна
Отец ребёнка: Банников Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно