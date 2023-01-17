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(Аксенова) Агриппина Родионовна
(Аксенова) Агриппина Родионовна
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Место рождения
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
16.06.1872
Пол
Женский
Отец
Аксенов (бобров) Родион Егорович
1836 г.р.
Мать
Аксенова (боброва) Мария Михайловна
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1872
Отец:
Аксенов (бобров) Родион Егорович
Мать:
Аксенова (боброва) Мария Михайловна
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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