(Аксенова) Агриппина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аксенова) Агриппина Родионовна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.06.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1872

Отец: Аксенов (бобров) Родион Егорович

Мать: Аксенова (боброва) Мария Михайловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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