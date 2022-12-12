Вшивцева (Пересторонина) Акилина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763