Титова Анна Томбасова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
10.?.1885
Филипп Кузьмин Синицын , Степан Егорович Титов . Антон Максимович , Иван Васильевич Горбачев
Рождение ребёнка
26.03.1892
Сын: Титов Усыновлен Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Титов Григорий Егорович
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно