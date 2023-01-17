Титова Анна Томбасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Анна Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Томбасов Степан Васильевич

Мать: Гордеева Христина Петрова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1885

Муж: Титов Григорий Егорович

Филипп Кузьмин Синицын , Степан Егорович Титов . Антон Максимович , Иван Васильевич Горбачев
Рождение ребёнка
26.03.1892

Сын: Титов Усыновлен Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Егорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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