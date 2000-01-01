Чегодаева Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Василиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Чегодаев Матвей

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1841

Сын: Чегодаев Яков

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чегодаев Григорий

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чегодаев Дмитрий

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чегодаев Василий

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Иван

Смерть
Неизвестно
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