Чегодаева Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чегодаев Матвей
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чегодаев Яков
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чегодаев Григорий
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чегодаев Дмитрий
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чегодаев Василий
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Иван
Смерть
Неизвестно