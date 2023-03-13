Горбунова Акулина Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Самохина Ирина
Отец ребёнка: Горбуновъ Демьянъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курносова Агриппина
Отец ребёнка: Горбуновъ Демьянъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбуновъ Александръ
Отец ребёнка: Горбуновъ Демьянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Демьянъ