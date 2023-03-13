Горбунова Акулина Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Акулина Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Самохина Ирина

Отец ребёнка: Горбуновъ Демьянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курносова Агриппина

Отец ребёнка: Горбуновъ Демьянъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбуновъ Александръ

Отец ребёнка: Горбуновъ Демьянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Демьянъ

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