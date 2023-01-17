Тимофеев (крн г-на Сапожникова) Иосиф Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти05.04.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тимофеев Лазарь Иосифович
Мать ребёнка: Тимофеева Олимпиада Кузьминична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кистанова Домна Тимофеева
Мать ребёнка: Тимофеева Олимпиада Кузьминична
Смерть
05.04.1902