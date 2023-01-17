Тимофеев (крн г-на Сапожникова) Иосиф Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев (крн г-на Сапожникова) Иосиф Тимофеевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

05.04.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Тимофеев Лазарь Иосифович

Мать ребёнка: Тимофеева Олимпиада Кузьминична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кистанова Домна Тимофеева

Мать ребёнка: Тимофеева Олимпиада Кузьминична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.04.1902
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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