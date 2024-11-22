Трантина (Маркова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.1955
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
30.12.1956
Рождение ребёнка
04.12.1958
Рождение ребёнка
23.08.1962
Смерть
Неизвестно