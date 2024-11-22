Трантина (Маркова) Нина Васильевна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трантина (Маркова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.1955

Муж: Трантин Николай Васильевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
30.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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