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Боталов Иван Савватеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Боталов Савва Марков

Мать: Боталова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Боталов Марко Иванович

Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Боталов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева

Рождение ребёнка
10.08.1821 ст.

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Степанида Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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