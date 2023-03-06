Боталов Иван Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Боталов Савва Марков
Мать: Боталова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева
Рождение ребёнка
10.08.1821 ст.
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Боталова Степанида Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно