Акилина Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти15.09.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1843 ст.
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1901 ст.
Причина смерти: от старости