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Акилина Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

15.09.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1843 ст.

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Георгий) Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.09.1901 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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