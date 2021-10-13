Жарова (Королева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1973
Дата смерти13.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1973
Рождение ребёнка
19.08.1993
Сын: Жаров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Жаров Александр Анатольевич
г. Брянск Россия
Смерть
13.10.2021
г. Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кладбище Исаково, поселение Михайло-Ярцевское, д. Исаково.