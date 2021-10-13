Жарова (Королева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Королева) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1973

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1973

Отец: Королев Василий Петрович

Мать: Королева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
19.08.1993

Сын: Жаров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Жаров Александр Анатольевич

г. Брянск Россия
Смерть
13.10.2021
г. Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кладбище Исаково, поселение Михайло-Ярцевское, д. Исаково.
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