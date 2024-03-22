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Артамонов Зеновий Антонович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Антон Герасимович

Мать: Артамонова Елена Пантелеймоновна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Артамонова Анна Платоновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Артамонов Алексей Зиновьевич

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Артамонова Пелагея Зиновьевна

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1897

Сын: Артамонов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Артамонова Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Артамонова Анастасия Зиновьевна

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Артамонов Павел Зиновьевич

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: Артамонова Ульяна Зиновьевна

Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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