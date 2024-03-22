Артамонов Зеновий Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Артамонов Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Артамонова Пелагея Зиновьевна
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1897
Сын: Артамонов Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Артамонова Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Артамонова Анастасия Зиновьевна
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Артамонов Павел Зиновьевич
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: Артамонова Ульяна Зиновьевна
Мать ребёнка: Артамонова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно