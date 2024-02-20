(Губарева) Агата Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения15.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -2265-1-3, м/к-1875г.,лист-14,зап-15
Крещение
15.02.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Владимир Лукьянович Угнивенко и Алексея Алексеевича Олифера жена - Евфросиния Романовна
Смерть
Неизвестно