Зимина Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Ульяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Неудачина Наталья

Отец ребёнка: Зиминъ Власъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зиминъ Григорий

Отец ребёнка: Зиминъ Власъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зиминъ Яковъ

Отец ребёнка: Зиминъ Власъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Зиминъ Власъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Зиминъ Кузьма

Отец ребёнка: Зиминъ Власъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Зиминъ Власъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиминъ Власъ

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