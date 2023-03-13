Зимина Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Неудачина Наталья
Отец ребёнка: Зиминъ Власъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зиминъ Григорий
Отец ребёнка: Зиминъ Власъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зиминъ Яковъ
Отец ребёнка: Зиминъ Власъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Зиминъ Власъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Зиминъ Кузьма
Отец ребёнка: Зиминъ Власъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Зиминъ Власъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиминъ Власъ