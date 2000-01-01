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(Борцова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Борцов Евгений

Мать: Борцова ?

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