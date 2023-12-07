Степанида Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Аграфена Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Евтеевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Прокопий Филипович
Отец ребёнка: Филипп Евтеевич
Рождение ребёнка
28.04.1738
Сын: Максим Филипович
Отец ребёнка: Филипп Евтеевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Евтеевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Прокопий Филипович
Отец ребёнка: Филипп Евтеевич
Рождение ребёнка
30.05.1746
Сын: Исай Филипович
Отец ребёнка: Филипп Евтеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Евтеевич
Смерть
1765