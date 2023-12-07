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Степанида Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Аграфена Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Евтеевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Прокопий Филипович

Отец ребёнка: Филипп Евтеевич

Рождение ребёнка
28.04.1738

Сын: Максим Филипович

Отец ребёнка: Филипп Евтеевич

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Евтеевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Прокопий Филипович

Отец ребёнка: Филипп Евтеевич

Рождение ребёнка
30.05.1746

Сын: Исай Филипович

Отец ребёнка: Филипп Евтеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Евтеевич

Смерть
1765
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