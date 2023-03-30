Тропин Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Тропин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно