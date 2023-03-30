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Тропин Матвей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Тропин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Тропин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Тропин Андриян Матвеевич

Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Тропин Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Тропин Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Тропина Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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