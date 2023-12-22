Киселёва Федора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1900 ст.
Сын: Киселёв Сергей Харитонович
Отец ребёнка: Киселёв Харитон Тихонович
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.
Сын: Киселёв Фёдор Харитонович
Отец ребёнка: Киселёв Харитон Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно