Киселёва Федора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Федора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1900 ст.

Сын: Киселёв Сергей Харитонович

Отец ребёнка: Киселёв Харитон Тихонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Харитонович

Отец ребёнка: Киселёв Харитон Тихонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Харитон Тихонович

Смерть
Неизвестно
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