Бардат Александра Филипповна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардат Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардат Яков Фомич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бардат Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Бардат Яков Фомич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бардат Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Бардат Яков Фомич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бардат Аида Яковлевна

Отец ребёнка: Бардат Яков Фомич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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