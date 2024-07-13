Бардат Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бардат Яков Фомич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бардат Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Бардат Яков Фомич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бардат Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Бардат Яков Фомич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бардат Аида Яковлевна
Отец ребёнка: Бардат Яков Фомич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно