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Косаревъ Георгій
Косаревъ Георгій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Косаревъ Михаилъ
1864 г.р.
Мать
Косарева (Шаранова) Анна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Косаревъ Михаилъ
Мать:
Косарева Анна
Смерть
1936
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