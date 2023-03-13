Косаревъ Георгій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаревъ Георгій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косаревъ Михаилъ

Мать: Косарева Анна

Смерть
1936
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