Кузьмина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Фекла Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.08.1921

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузьмина Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Смерть
Неизвестно
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