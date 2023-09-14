Кузьмина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Фекла Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)
Рождение ребёнка
11.08.1921
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузьмина Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин (kuzmin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)
Рождение ребёнка
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно