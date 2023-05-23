Rehbinder (de la Barre) Maria Eleonora Wilhelmsdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rehbinder (de la Barre) Maria Eleonora Wilhelmsdotter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Rehbinder Berndt Wilhelm

Отец ребёнка: Rehbinder Christofer

Estonia
Рождение ребёнка
1672

Сын: Von Rehbinder Christoph

Отец ребёнка: Rehbinder Christofer

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Rehbinder Henrik Georg

Отец ребёнка: Rehbinder Christofer

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Klüwer (clüver) Helena

Отец ребёнка: Rehbinder Christofer

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rehbinder Fredrik Otto

Отец ребёнка: Rehbinder Christofer

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rehbinder Christofer

Смерть
Неизвестно
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