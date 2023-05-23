Rehbinder (de la Barre) Maria Eleonora Wilhelmsdotter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1668
Отец ребёнка: Rehbinder Christofer
Estonia
Рождение ребёнка
1672
Отец ребёнка: Rehbinder Christofer
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Rehbinder Henrik Georg
Отец ребёнка: Rehbinder Christofer
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Klüwer (clüver) Helena
Отец ребёнка: Rehbinder Christofer
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Rehbinder Christofer
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rehbinder Christofer
Смерть
Неизвестно