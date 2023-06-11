Мешков-Плещеев Алексей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков-Плещеев Алексей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мешков-Плещеев Афанасий Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
1617
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1624 по 1626
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1632 по 1633
Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков-Плещеев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно