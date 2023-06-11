Мешков-Плещеев Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мешков-Плещеев Афанасий Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
1617
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1624 по 1626
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1632 по 1633
Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешков-Плещеев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно