Тренин - Ударцов Павел Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Тренин - Ударцов Ефим Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1823
Рождение ребёнка
22.11.1824
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Рождение ребёнка
14.03.1826
Сын: Тренин - Ударцов Никифор Павлов
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1830
Сын: Тренин - Ударцов Феодор Павлов
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1833
Сын: Тренин - Ударцов Феодот Павлов
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1834
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Рождение ребёнка
11.05.1838
Сын: Тренин - Ударцов Мокий Павлов
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Рождение ребёнка
22.11.1839
Дочь: Манефа Павлова
Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова
Смерть
Неизвестно