Тренин - Ударцов Павел Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТренин - Ударцов Павел Ефимов

Тренин - Ударцов Павел Ефимов

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Тренин - Ударцов Ефим Петров

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.1823

Жена: Тренина - Ударцова София Иванова

Рождение ребёнка
22.11.1824

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1826

Сын: Тренин - Ударцов Никифор Павлов

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1830

Сын: Тренин - Ударцов Феодор Павлов

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1833

Сын: Тренин - Ударцов Феодот Павлов

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1834

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1838

Сын: Тренин - Ударцов Мокий Павлов

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1839

Дочь: Манефа Павлова

Мать ребёнка: Тренина - Ударцова София Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно