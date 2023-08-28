Паринова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Прасковья Карпова
Отец ребёнка: Паринов Карп Иларионов
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Александра Карпова
Отец ребёнка: Паринов Карп Иларионов
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паринов Карп Иларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно