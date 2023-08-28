Паринова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паринова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Прасковья Карпова

Отец ребёнка: Паринов Карп Иларионов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Александра Карпова

Отец ребёнка: Паринов Карп Иларионов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паринов Карп Иларионов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Карп Иларионов

Смерть
Неизвестно
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