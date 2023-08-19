Ишкова (Дьякова) Марфа Федорова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1885
Муж: Ишков Максим Сергеев
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1886
Дочь: Мавра Максимова
Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев
Рождение ребёнка
12.02.1889
Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев
Рождение ребёнка
20.07.1890
Дочь: Карлова Мария Максимова
Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев
Рождение ребёнка
09.04.1893
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев
Рождение ребёнка
27.07.1896
Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяков ?
Смерть
Неизвестно