Ишкова (Дьякова) Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова (Дьякова) Марфа Федорова

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.06.1885

Муж: Ишков Максим Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1886

Дочь: Мавра Максимова

Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Ишков Алексей Максимов

Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1890

Дочь: Карлова Мария Максимова

Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1893

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Ишков Никанор Максимов

Отец ребёнка: Ишков Максим Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков ?

Смерть
Неизвестно
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